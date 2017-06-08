AirPods автоматически подключатся к Apple TV на tvOS 11

Компания Apple посвятила не так много времени tvOS 11 во время анонса на конференции для разработчиков WWDC 2017 (Worldwide Developers Conference), которая проходит в Сан-Хосе с 5 по 9 июня. Тем не менее, она уже доступна для разработчиков в бета-версии и о ней начинают появляться подробности.


Например, была замечена функция автоматического подключения беспроводных наушников AirPods к телеприставке Apple TV пользователя. Ранее наушники автоматически сопрягались только с iPad, Mac и Apple Watch, которые связаны с одним аккаунтом iCloud.

tvOS 11 получит новую функцию синхронизации домашнего экрана, которая синхронизирует установленные приложения и их порядок на соединенных через iCloud телеприставках Apple TV, а также появится поддержка Amazon Prime Video.

Источник
9to5Mac
Теги
Apple наушники APPLE TV телеприставка AirPods WWDC 2017 tvOS

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