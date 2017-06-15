Harman представила гибридные внутриканальные наушники AKG N30

Harman, с недавнего времени ставшая дочерней компанией Samsung Electronics, представила в России гибридные внутриканальные наушники AKG N30. В них используется гибридный драйвер, сочетающий арматурную и динамическую конструкцию.





Гибридный излучатель отвечает за четкость средних и высоких частот, а динамического - за насыщенные басы. Для настройки звука наушники поставляются с двумя комплектами запатентованных сменных фильтров. Они устанавливаются поверх излучателей и корректируют звуковую картину в зависимости от жанра и пожеланий слушателя.





Также предусмотрены четыре комплекта сменных амбушюр различных размеров. Отсоединяемый сменный кабель в тканной оплетке с защитой от спутывания оснащен универсальным пультом ДУ/микрофоном.

Наушники AKG N30 доступны в черном и серебристом вариантах расцветки по рекомендованной розничной цене 16 990 рублей.