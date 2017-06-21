Harman выпускает беспроводные наушники AKG N60NC Wireless с активным шумоподавлением

Harman, ставшая дочерней компанией Samsung Electronics, представила в России беспроводную версию наушников AKG N60NC. Модель AKG N60NC Wireless унаследовала особенности оригинала, включая систему активного шумоподавления, но избавилась от проводов.


Вес наушников составляет 199 граммов, оголовье отделано натуральной кожей, чашки изготовлены из алюминия, а внутренняя поверхность покрыта вспененным материалом с эффектом памяти. Конструкция оснащена 3-х осевым механизмом складывания, что облегчает процесс их транспортировки. В комплекте также поставляется чехол для переноски.

AKG N60NC Wireless подключаются к другим устройствам по Bluetooth. Для воспроизведения композиций в исходном качестве наушники поддерживают кодек aptX. Встроенный аккумулятор обеспечивает 15 часов беспроводной работы наушников с активированной системой шумоподавления и 30 часов в случае проводного подключения. Рекомендованная розничная цена AKG N60NC Wireless - 19 990 рублей.

Источник
Harman
Теги
Россия наушники HARMAN

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