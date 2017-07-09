Sony выпустит три новых плеера Walkman

В прошлом бренд Walkman был известен во всем мире. Музыкальные плееры под этим названием приносили огромные деньги Sony, пока не наступила эпоха iPod. Однако японцы не стали хоронить название. Культовое имя Walkman использовалось в смартфонах, Sony выпускала наушники под этим брендом, а недавно запустила NW-A35 Walkman, портативный цифровой плеер с сенсорным дисплеем.

Судя по информации из сети, Sony планирует выпустить еще три плеера схожих с NW-A35, модели NW-A45, NW-A46 и NW-A47, которые проходят под кодовым наименованием Jupiter. Утверждается, что гаджеты прошли сертицифкацию FCC.

Все три гаджета оснащены встроенными накопителями. У A45 всего 16 ГБ памяти, A46 оснастят 32 ГБ, а A47 получит аж 64 ГБ. Других отличий между плеерами не предполагается.

Также, по сравнению с A35, увеличится объем аккумулятора, дисплей станет больше (3,5 дюйма вместо 3,1). A35 мог проигрывать 45 часов музыки на одной зарядке, оснащался NFC и Bluetooth. Новые модели смогут радовать меломанов треками уже 50-60 часов.