Sony выпустит три новых плеера Walkman

В прошлом бренд Walkman был известен во всем мире. Музыкальные плееры под этим названием приносили огромные деньги Sony, пока не наступила эпоха iPod. Однако японцы не стали хоронить название. Культовое имя Walkman использовалось в смартфонах, Sony выпускала наушники под этим брендом, а недавно запустила NW-A35 Walkman, портативный цифровой плеер с сенсорным дисплеем.

Судя по информации из сети, Sony планирует выпустить еще три плеера схожих с NW-A35, модели NW-A45, NW-A46 и NW-A47, которые проходят под кодовым наименованием Jupiter. Утверждается, что гаджеты прошли сертицифкацию FCC. 

Все три гаджета оснащены встроенными накопителями. У A45 всего 16 ГБ памяти, A46 оснастят 32 ГБ, а A47 получит аж 64 ГБ. Других отличий между плеерами не предполагается. 

Также, по сравнению с A35, увеличится объем аккумулятора, дисплей станет больше (3,5 дюйма вместо 3,1). A35 мог проигрывать 45 часов музыки на одной зарядке, оснащался NFC и Bluetooth. Новые модели смогут радовать меломанов треками уже 50-60 часов. 

Комментарии

Из рубрикиАудио
Производитель фитнес-трекеров Jawbone ликвидируется
Яндекс готовит конкурента Amazon Echo и Google Home
Alibaba выпускает собственную смарт-колонку Tmall Genie

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 93
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 38
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 27