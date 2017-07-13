Компактная колонка Creative Muvo 1c не боится дождя

Компания Creative Technology сообщила о выпуске в России портативной колонки Muvo 1c. Это компактная модель, способная уместиться на ладони, с защитой от пыли от брызг и пыли.


Колонка защищена по стандарту IP66. По словам производителя, ей можно пользоваться в дождливую погоду, брать с собой в душ или бассейн. Bluetooth-акустика получила пассивный радиатор и широкодиапазонный динамикам. Размеры составляют 67 x 93 x 38 мм, а вес — 158 граммов. Время автономной работы достигает 6 часов.

К Muvo 1c можно подсоединить вторую такую колонку без проводов и получить более широкую звуковую сцену. Модель станет доступна в конце июля 2017 года в черном и зеленом цветах по рекомендованной розничной цене 1990 рублей.

Источник
Creative
Теги
Россия акустика Creative

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