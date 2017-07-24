Samsung запустит Bixby-гарнитуру вместе с Galaxy Note 8

Компания Samsung уже подтвердила, что анонс наследника смартфона Galaxy Note 7 состоится на пресс-мероприятии 23 августа 2017 года. Как стало известно теперь, в это же день планируется запуск гарнитуры с поддержкой голосового помощника Bixby. Об этом рассказал корейский ресурс ETNews.



Samsung Gear IconX

Источники не уточняют, будет ли гарнитура поставляться в комплекте с Galaxy Note 8 или ее выпустят как отдельный аксессуар. Судя по всему, гаджет будет схож с беспроводными наушниками AirPods от Apple.

При этом Samsung делает акцент на интегрированной технологии шумоподавления. Основной управление будет реализовываться не прикосновениями, а голосовыми командами. Впрочем, отмечается, что разработка продукта еще не завершена и он может опоздать к анонсу Galaxy Note 8.