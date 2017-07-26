Домашняя мультирум система JBL Playlist вышла в России

Harman, ставшая дочерней компанией Samsung Electronics, представила в России домашнюю мультирум аудиосистему JBL Playlist. Как подчеркивает производитель, акустика оснащена не только Bluetooth-приемником, но и модулем Wi-Fi стандарта 802.11 n/ac, что дает возможность воспроизведения контента до 24бит/96кГц.





В качестве альтернативных вариантов подключения предусмотрено проводное соединение через разъем 3,5 мм. Интегрированная технология Chromecast в одно касание осуществляет трансляцию контента на одну или сразу несколько колонок JBL Playlist. Система совместима с большинством стриминговых приложений, таких как Spotify, Pandora, Google Music Play, TuneIn и так далее.

За звук отвечают два 57-миллиметровых динамика мощностью 15 Вт каждый. Диапазон воспроизводимых частот составляет от 60Гц до 20кГц. На задней панели расположен пассивный радиатор.

Акустическая система JBL Playlist станет доступна в матово-черном, белом и синем цветовом исполнении по рекомендованной розничной цене 9 990 рублей.