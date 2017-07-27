Apple убила половину iPod touch и снизила цены

Компания Apple оптимизировала доступные опции накопителей для плееров iPod touch и снизила цены на них. Если ранее в США были доступны опции плеера с 16, 32, 64 и 128 ГБ встроенной памяти по цене $199, $249, $299 и $399, соответственно, то теперь остались только версии с 32 ГБ за $199 и 128 ГБ за $299.


Таким образом, версия 32 ГБ подешевела на 50 долларов, а на 128 ГБ — на целых 100 долларов. При этом опции с 16 и 64 ГБ стали недоступны.

В России на данный момент iPod touch предлагается в официальном онлайн-магазине Apple в версии на 32 ГБ за 16 690 рублей и на 128 ГБ за 24 490 рублей.

Источник
Apple
Теги
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