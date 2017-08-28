Стартовали продажи портативной колонки Meizu A20 в России

Компания Meizu сообщила о начале продаж в России компактной Bluetooth-колонки Meizu A20. Портативная акустика имеет габариты 108 мм х 55 мм и весит 170 граммов, ее можно держать одной рукой. На полукруглом корпусе расположено отверстие для ремешка.


Предусмотрена возможность подключения как по Bluetooth 4.2, так и через 3,5-мм аудиоразъем. Встроенный аккумулятор обладает емкостью 1800 мАч. Как обещает производитель, колонка может работать до 15 часов автономно, что равно в среднем 300 трекам или просмотренным 10 фильмам.

Отдельно отмечается алгоритм Maxx Audio, созданный в сотрудничестве с компанией Waves, благодаря которому колонка минимизирует динамические помехи. Meizu A20 доступна по рекомендованной розничной цене 2990 рублей.

Источник
Meizu
Теги
Россия акустика MEIZU

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