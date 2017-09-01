Домашний помощник Lenovo Home Assistant работает в паре с планшетами Tab 4

На выставке IFA 2017, которая проходит с 1 по 6 сентября в Берлине, компания Lenovo представила домашний помощник Home Assistant. В отличие от смарт-колонки Lenovo Smart Assistant, представленной в начале года, это не вполне самостоятельное устройство и предназначено для работы в паре с планшетами Lenovo серии Tab 4.





Home Assistant Pack включает в себя приложение Home Assistant, 3-ваттный динамик и систему дистанционной записи звука с двумя микрофонами, которая позволяет осуществлять голосовые команды и слушать результаты на расстоянии до 3 метров в любом направлении.

Гаджет работает на базе цифрового помощника Alexa от Amazon. Получать новости или прогноз погоды, управлять календарем и другими функциями планшета можно с помощью голосовых запросов. Вес устройства - 320 граммов, размеры — 177,8 х 130 х 99,6 мм. Поддерживаются планшеты Lenovo Tab 48, Tab 4 8 Plus, Tab 4 10 или Tab 4 10 Plus.

Домашний помощник Lenovo Home Assistant станет доступен по цене 79,99 долларов США, сроки выхода пока не объявлены.