Полностью беспроводные наушники Sony WF-1000X составят конкуренцию Apple AirPods

На выставке IFA 2017, которая проходит с 1 по 6 сентября в Берлине, компания Sony представила наушники WF-1000X, явно нацеленные на конкуренцию с AirPods от Apple.


Sony WF-1000X представляют собой полностью беспроводные миниатюрные наушники-вставки с 6-миллиметровым динамиком купольного типа. При этом в них используется технология шумоподавления. При необходимости есть режим окружающего звука, который позволяет слышать, что происходит вокруг, Наушники охватывают частоты 20–20 000 Гц. Поддерживаются NFC и Версия 4.1.

Заряжать WF-1000X можно с помощью стильного тонкого чехла. Обеспечивается до 3 часов автономной работы в режиме воспроизведения музыки с шумоподавлением.


Наушники Sony WF-1000X станут доступны в США в сентябре по цене 199,99 долларов. В России они появятся в продаже в октябре 2017 года.

Источник
Sony
Теги
SONY наушники гарнитура IFA 2017

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