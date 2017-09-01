Полностью беспроводные наушники Sony WF-1000X составят конкуренцию Apple AirPods

На выставке IFA 2017, которая проходит с 1 по 6 сентября в Берлине, компания Sony представила наушники WF-1000X, явно нацеленные на конкуренцию с AirPods от Apple.





Sony WF-1000X представляют собой полностью беспроводные миниатюрные наушники-вставки с 6-миллиметровым динамиком купольного типа. При этом в них используется технология шумоподавления. При необходимости есть режим окружающего звука, который позволяет слышать, что происходит вокруг, Наушники охватывают частоты 20–20 000 Гц. Поддерживаются NFC и Версия 4.1.

Заряжать WF-1000X можно с помощью стильного тонкого чехла. Обеспечивается до 3 часов автономной работы в режиме воспроизведения музыки с шумоподавлением.





Наушники Sony WF-1000X станут доступны в США в сентябре по цене 199,99 долларов. В России они появятся в продаже в октябре 2017 года.