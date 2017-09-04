Apple объявила плеер-часы iPod nano устаревшими

Компания Apple официально признала плеер iPod nano шестого поколения вышедшим из эксплуатации. Это означает что Apple прекратила сервисную поддержку этих плееров.







Традиционно, Apple продолжает ремонтировать и обслуживать продукты до пяти лет после прекращения производства. Напомним, плеер iPod nano шестого поколения был выпущен в сентябре 2010 года, а в 2012 году снят с производства.

Этот iPod nano запомнился своим квадратным дизайном и возможностью использоваться качестве часов с помощью специальных ремешков.