Apple объявила плеер-часы iPod nano устаревшими

Компания Apple официально признала плеер iPod nano шестого поколения вышедшим из эксплуатации. Это означает что Apple прекратила сервисную поддержку этих плееров.



Традиционно, Apple продолжает ремонтировать и обслуживать продукты до пяти лет после прекращения производства. Напомним, плеер iPod nano шестого поколения был выпущен в сентябре 2010 года, а в 2012 году снят с производства.

Этот iPod nano запомнился своим квадратным дизайном и возможностью использоваться качестве часов с помощью специальных ремешков.

Источник
MacRumors
Теги
Apple плеер IPOD IPOD NANO

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