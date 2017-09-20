Google готовит смарт-колонку Home Mini и новый шлем Daydream View

Компания Google планирует представить мини-версию смарт-колонки Google Home и новую версию шлема виртуальной реальности Google Daydream View. Об этом рассказал профильный ресурс Droid Life.





По словам источника, мини-колонка так и будет называться Google Home Mini. Она выйдет в трех цветовых вариантах — розовом, светло-сером и темно-сером. Она не будет беспроводной, судя по рендерам. Колонка сможет помочь с расписанием, устанавливать напоминания, рассказывать новости и выполнять другие функции оригинальной Google Home с голосовым помощником Google Assistant. Цена составит 49 долларов США.





Новый шлем Google Daydream View также будет предлагаться в розовом, светло-сером и темно-сером. Внешне он производит впечатления более прочного устройства, чем предшественник. Цена составит $99, что на 20 долларов дороже оригинальной модели.

Официальный дебют ожидается на мероприятии 4 октября.