Google представила смарт-колонку Home Max

Компания Google представила сегодня не только мини-версию своей смарт-колонки Google Home Mini, но и "старшую" вариацию — Google Home Max, ориентированную на конкуренцию с HomePod от Apple.


Google Home Max оснащается двумя 4,5-дюймовыми динамиками для нижних частот и двумя 0,7-дюймовыми твиттерами. Предусмотрены специальные сенсоры для лучшей настройки звука для данной комнаты.


Размеры составляют 336,6 х 190 х 154,4 мм, вес — 5,3 кг. Поддерживаются Wi-Fi (802.11b/g/n/ac) и Bluetooth 4.2, есть функции Chromecast и Chromecast Audio. Есть порт USB Type-C и 3,5-мм аудиоразъем.

Смарт-колонка Google Home Max выйдет в декабре по цене 399 долларов США, в эту цену включена платная подписка на YouTube Music без рекламы.

Источник
Google
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