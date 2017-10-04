Смарт-колонка Google Home Mini представлена официально

Компания Google представила официально мини-версию своей смарт-колонки — Google Home Mini.





Google Home Mini оснащается 40-мм динамиком на 360 градусов и четырьмя светодиодами под тканевым покрытием. Размеры составляют 98х42 мм, вес — 173 грамма. Поддерживаются Wi-Fi (802.11b/g/n/ac) и Bluetooth, есть функции Chromecast и Chromecast Audio. Колонка сможет помочь с расписанием, устанавливать напоминания, рассказывать новости и выполнять другие функции оригинальной Google Home с голосовым помощником Google Assistant.





Мини-колонка выйдет в трех цветовых вариантах — розовом, светло-сером и темно-сером. Смарт-колонка Google Home Mini доступна для предварительного заказа за $49 с сегодняшнего дня в семи странах, среди которых пока нет России. Поставки начнутся 19 октября 2017 года.



