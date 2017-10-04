Google представила наушники Pixel Buds с синхронным переводчиком

Компания Google представила беспроводные наушники Pixel Buds. Наушники получили минималистичный дизайн без дополнительных кнопок. Управление производится прикосновением и голосом.



Еще один интересный режим — с синхронным переводом. Наушники слушают окружающий звук и производят голосовой перевод для пользователя в реальном времени. От одной подзарядки они способны работать до 24 часов.


Наушники Google Pixel Buds предлагаются для предварительного заказа с сегодняшнего дня за 159 долларов США.

Источник
Google
Теги
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