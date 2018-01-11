Razer выпускает колонки Nommo с подсветкой Chroma

На выставке CES 2018, которая проходит с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания Razer представила линейку акустических систем Nommo для персональных компьютеров. В серию вошли модели Nommo, Nommo Chroma и Nommo Pro.





Razer Nommo представляет собой систему формата 2.0 с двумя 3-дюймовыми динамиками полного спектра. Колонки Nommo Chroma дополнительно получили поддержку фирменной подсветки Chroma с возможностью настройки у из 16,8 млн цветов на выбор, а также соединение по USB, и встроенный ЦАП.

Модель Razer Nommo Pro получила два 0,8-дюймовых высокочастотных динамика с шелковым диффузором, пару 3-дюймовых динамиков полного спектра и 6-дюймовый сабвуфер. Она допускает подключение при помощи USB, оптического разъема, Bluetooth и 3,5-мм джека. Колонки также поддерживают подсветку Razer Chroma.

Колонки Razer Nommo и Nommo Chroma доступны по цене $99,99/€109.99 и $149,99/ €169,99, соотвественно. Razer Nommo Pro выйдут в продажу позднее по цене $499,99/€579,99.