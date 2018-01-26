Apple начала принимать предзаказы на смарт-колонку HomePod

Как и ожидалось, компания Apple начала принимать предварительные заказы на смарт-колонку HomePod в США, Великобритании и Австралии. Розничные продажи в этих странах начнутся 9 февраля 2018 года. Весной также запланирован выпуск во Франции и Германии.





Рекомендованная розничная цена для США составляет 349 долларов. Колонка доступна в белом и сером цветовом исполнениях. Сроки выхода и ориентировочная цена для России пока не сообщаются Apple.





На момент анонса в июне Apple обещала выпустить HomePod в декабре 2017 года. В ноябре компания отложила релиз, не объясняя причин своего поступка.





Беспроводной динамик определяет, в какой части комнаты он расположен, и автоматически настраивает звук. HomePod оснащен сабвуфером и блоком из семи направленных высокочастотных динамиков. В основе лежит процессор A8. Система голосового управления включает шесть микрофонов и поддержку Siri.