Россияне чаще теряют левый наушник AirPods

Команда сервиса бесплатных объявлений Юла проанализировала продажи беспроводных наушников от Apple и выявила интересную закономерность. Как оказалось, россияне чаще теряют левый наушник AirPods и стоит он дешевле.


За последний месяц количество поисковых запросов на Юла для наушников AirPods на Юле увеличилось в 2 раза. Таким образом, россияне только сейчас начали проявлять активный интерес к новинке Apple, которая появилась в продаже 1 декабря.

Наушники AirPods продаются не только парой, но и по одному. При этом левый наушник покупают в 2 раза чаще, чем правый. На них пришлось 63% от штучных продаж AirPods. Скорее всего это объясняется тем, что левый наушник россияне теряют гораздо чаще.

С увеличением спроса росла и стоимость наушников AirPods на Юле. На данный момент средняя цена оригинальных наушников AirPods - 6 165 рублей. Правый наушник продают в среднем за 4 205 рублей, а стоимость левого составила 4 164 рубля. К наушникам часто предлагают купить зарядный футляр. Он обойдется на Юле в среднем в 3 085 рублей.

Источник
Юла
Теги
Россия Apple фейспалм наушники AirPods Юла

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