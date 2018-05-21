Apple готовит удешевлённую смарт-колонку HomePod

Компания Apple готовит к выпуску удешевлённую версию смарт-колонки HomePod. Об этом сообщило китайское новостное издание Sina со ссылкой на анонимный источник в тайваньской цепочке поставок Apple.


Смарт-колонка HomePod была оценена Apple на момент выпуска в 349 долларов США и не пользуется слишком большим успехом. За первый квартал 2018 года было продано 600 тысяч устройств, но это не слишком впечатляюще на рынке смарт-колонок с Alexa и Google Assistant за 50 долларов.

По данным источника, поставщиком-сборщиком новой колонки станет MediaTek, а не Inventec, как у оригинальной модели. Она выйдет под брендом Beats, который принадлежит Apple c 2014 года. Ориентировочная цена составляет 199 долларов, что на 150 долларов дешевле оригинала.

Источник
Sina
Теги
Apple смарт-колонка Beats HomePod

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