Яндекс представил свой первый гаджет

Компания Яндекс представила первое устройство собственной разработки. Им стала смарт-колонка под названием Яндекс.Станция. Она позиционируется как мультимедиа-платформа с голосовым помощником Алисой, понимающим русскоязычные голосовые команды.


Яндекс.Станция может выполнять различные поручения, делать напоминания, устанавливать будильник, проверять погоду, новости, воспроизводить музыку, находить видео и выводить его на телевизор. В устройстве предусмотрена матрица из семи микрофонов, чтобы «слышать» команды через всю комнату и при шумовом сопровождении. Все микрофоны можно отключить нажатием на одну кнопку.


Внутри Станции расположено пять акустических элементов: два твитера мощностью 10 ватт и диаметром 20 мм, один вуфер мощностью 30 ватт и диаметром 85 мм, два пассивных излучателя диаметром 95 мм. Размеры Станции составляют 140х140х230 мм, суммарная мощность — 50 ватт, диапазон частот — от 50 до 20 000 Гц, отношение сигнал/шум — 96 дБ. Устройство имеет Wi-Fi-модуль, также можно подключить к телефону по Bluetooth и слушать музыку с него, без непосредственного выхода в интернет. К телевизору она подключается по HDMI.



Яндекс.Станция будет стоить 9990 рублей, продажи стартуют летом 2018 года. Покупатели Станции получат год бесплатной Яндекс.Музыки, год просмотра фильмов на КиноПоиске без рекламы и другие возможности подписки Яндекс.Плюс, а также подарки от партнёров — три месяца сериалов в «Амедиатеке» и два месяца подписки на ivi.

Источник
Яндекс
Теги
Яндекс смарт-колонка Алиса миелофон

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