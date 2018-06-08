Стартовали продажи беспроводной гарнитуры Sony Xperia Ear Duo с технологией «открытого звука»

Компания Sony Mobile Communications объявила о начале международных продаж продвинутой беспроводной гарнитуры Xperia Ear Duo. Продажи стартуют во многих странах Европы.

В России она предлагается по рекомендованной розничной цене 19 990 рублей. Интересно, что помимо поддержки голосовых помощников Google Assistant и Siri, Xperia Ear Duo стала первым носимым устройством с полным доступом к голосовому ассистенту «Алиса» от компании Яндекс.


Sony показывала концепт наушников с технологией «открытого звука» более двух лет назад, а теперь гарнитура выходит в продажу. Фактически, смысл разработки противоположный по сравнению с привычными наушниками Sony с шумоподавлением. Xperia Ear Duo не изолирует от окружающего мира. Пользователь может слушать музыку, совершать звонки, проверять свое расписание, прогноз погоды и многое другое, и при этом слышать окружающие звуки.


Xperia Ear Duo имеет встроенное голосовое управление, обеспечивающее доступ к помощникам Google Assistant или Siri. Четыре микрофона выделяют голос из окружающего шума. Также гарнитура реагирует на движения головы. Датчики позволяют отвечать на телефонные звонки либо отклонять их с помощью кивка или отрицательного покачивания головой, а также переключать музыку, поворачивая голову влево или вправо. Управление музыкой и громкостью также возможно с помощью касания.

Как обещает производитель, наушники крепятся под ухом и не мешают носить очки и другие аксессуары. Опорное кольцо предлагается в трех размерах, есть защита от брызг по стандарту IPX2.

Гарнитура совместима с мобильными устройствами на базе Android и iOS. Время автономной работы с прослушиванием музыки достигает четырёх часов. Футляр со встроенным аккумулятором обеспечивает три дополнительных цикла подзарядки. Поддерживается Bluetooth 4.2.

Источник
Sony Mobile
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