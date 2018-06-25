Apple научит AirPods 2 не загораться в ухе под воздействием влаги

Apple занимается разработкой новых аудиоустройств, среди которых будут наушники HomePod, второе поколение наушников AirPods и высококачественными накладными наушниками, сообщают близкие к компании источники. Причём подробности о флагманских беспроводных AirPods второго поколения доступны уже сейчас.

По словам источника, новая модель получит водозащиту и шумоподавление, а в данный момент Apple работает над возможность увеличить максимальную дистанцию, для работы AirPods от iPhone или iPad. Водозащита не позволит владельцам нырять с наушниками под воду, дождь или пот точно не повредят AirPods 2.



Apple AirPods первого поколения

Согласно предварительным данным, наушники выйдут в 2019 году и будут стоить дороже, чем модель нынешнего поколения — цена новых AirPods составит $159. Наконец, наушники планируют оснастить поддержкой беспроводной зарядки и совместимостью со станцией AirPower.

Напомним, что в феврале 2018 года наушник AirPods загорелся прямо в ухе жителя Флориды, когда он занимался спортом в фитнес-зале. Американец чудом не получил ожог, потому что вынул наушник за секунду до того, как AirPods воспламенился. По вредварительным данным причиной замыкания стала влага, которая попала на элементы питания.