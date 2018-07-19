Мощный саундбар Samsung NW700 приехал в Россию

Компания Samsung Electronics объявила о начале продаж в России премиального настенного саундбара Samsung NW700 серии Sound+. Новая модель получила ряд функций для улучшения звука, разработанных в лаборатории Samsung Audio Lab, таких как подавление искажений, широкополосные твитеры и технологию синхронного управления массивом динамиков.





Толщина устройства составляет всего 53,5 мм, что на 41% уже предыдущей модели, он подходит для установки на стене под тонкими телевизором. Саундбар использует три канала, он оснащен встроенными низкочастотными динамиками, нет необходимости подключать внешний сабвуфер. Технология устранения искажений автоматически определяет возможное искажение в конце движения динамика и вносит необходимые корректировки.





Устройство поддерживает три режима воспроизведения: обычный (Standard Mode), режим объемного звучания (Surround Mode) для расширения зоны звукового покрытия и «умный» режим (Smart Mode), автоматически регулирующий громкость и интенсивность эффектов объемного звучания.

Саундбар Samsung NW700 доступен в России по рекомендованной розничной цене 34 990 рублей.