Мощный саундбар Samsung NW700 приехал в Россию

Компания Samsung Electronics объявила о начале продаж в России премиального настенного саундбара Samsung NW700 серии Sound+. Новая модель получила ряд функций для улучшения звука, разработанных в лаборатории Samsung Audio Lab, таких как подавление искажений, широкополосные твитеры и технологию синхронного управления массивом динамиков.


Толщина устройства составляет всего 53,5 мм, что на 41% уже предыдущей модели, он подходит для установки на стене под тонкими телевизором. Саундбар использует три канала, он оснащен встроенными низкочастотными динамиками, нет необходимости подключать внешний сабвуфер. Технология устранения искажений автоматически определяет возможное искажение в конце движения динамика и вносит необходимые корректировки.


Устройство поддерживает три режима воспроизведения: обычный (Standard Mode), режим объемного звучания (Surround Mode) для расширения зоны звукового покрытия и «умный» режим (Smart Mode), автоматически регулирующий громкость и интенсивность эффектов объемного звучания.

Саундбар Samsung NW700 доступен в России по рекомендованной розничной цене 34 990 рублей.

Источник
Samsung
Теги
Россия Samsung акустика

Комментарии

Материалы по теме

Samsung Galaxy A6 и A6+ выходят в России

14 мая

Samsung запустила продажи QLED-телевизоров 2018 года в России

18 мая

Samsung открыла российский предзаказ на QLED телевизоры

24 марта 2017

Левитирующая колонка LG PJ9 представлена в России

14 ноября 2017

Объявлена российская цена Samsung Gear Sport

23 октября 2017

Объявлены российские цены Samsung Galaxy J3, J5 и J7 (2017)

7 июня 2017
Загрузка...
Из рубрикиАудио
Яндекс объявил о начале продаж собственной смарт-колонки
Sony запустила в России акустику для тусовок дома и на открытом воздухе
Apple научит AirPods 2 не загораться в ухе под воздействием влаги

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 122
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 84
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 64
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 46
Лучшие недорогие смартфоны апреля 2018 года («серый» рынок) 39