Конкурент AirPods от Huawei оценен в 10 тысяч рублей

Компания Huawei объявила о скором начале продаж в России беспроводных наушников FreeBuds с зарядным кейсом. Фактически, это конкурент AirPods от Apple.


Каждый наушник Huawei FreeBuds обладает собственным аккумулятором и антенной, исключая наличие проводов. Модель может работать с любым смартфоном по протоколу Bluetooth 4.2 на расстоянии до 10 метров.


Наушники получили четыре микрофона с поддержкой отсечения внешних шумов для точной передачи голоса во время разговора. Технология AAC (Advanced Audio Coding) обеспечивает точное звучание и детализацию звука в разных ситуациях, от голосовых звонков до прослушивания музыки.

FreeBuds оснащены несколькими сенсорами для определения действий пользователя. Датчик гравитации (G-Sensor) фиксирует движение наушников, а инфракрасный датчик определяет, когда они находятся в ушах, и когда пользователь их снимает, в этом случае голос или музыка автоматически переводятся полностью на используемый наушник.

Двойным нажатием на левый наушник можно вызвать голосового помощника. Корпус обладает защитой от влаги по категории IPX4, что позволяет пользоваться FreeBuds под проливным дождем.

Специальный футляр позволяет подзарядить наушники, обеспечивая в сумме более 10 часов активной работы гарнитуры. Полный заряд аккумуляторов самих наушников обеспечивает 3 часа работы, а быстрая подзарядка в течение 15 минут позволяет слушать музыку или разговаривать около 1,5 часов.

Рекомендованная цена Huawei FreeBuds составляет 9 990 рублей. Беспроводные наушники поступят в продажу 26 июля 2018 года и будут доступны в черном цвете. Запуск наушников белого цвета планируется на конец лета.

Источник
Huawei
Теги
Россия Huawei наушники

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