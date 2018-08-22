Sony представила в России саундбары с Dolby Atmos

Компания Sony представила сегодня в Москве саундбары HT-ZF9 и HT-XF9000. Это 3.1-канальная и 2.1-канальная модели, соотвественно. Они обе поддерживают звук Dolby Atmos.


Саундбары поддерживают технологию окружающего звука Vertical Surround Engine, которая обеспечивает воспроизведение аудио в таких форматах, как Dolby Atmos и DTS:X, которые используются в кинотеатрах.


В HT-ZF9 три фронтальных динамика воспроизводят вертикальный аудиосигнал, создавая виртуальный объемный звук, а в HT-XF9000 — два. Старшая модель позволяет подключаться без проводов по Wi-Fi и Bluetooth, а младшая — только по Bluetooth. Мощность составляет 400 и 300 Вт, соответственно. 


Саундбар Sony HT-ZF9 доступен по рекомендованной розничной цене 49 990 рублей, а Sony HT-XF9000 — 39 900 рублей.

Источник
Sony
Теги
Россия SONY акустика саундбар

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