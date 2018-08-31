Huawei скрестила смарт-колонку с 4G-роутером

На выставке IFA 2018, которая проходит с 31 августа по 5 сентября в Берлине, компания Huawei представила устройство под названием AI Cube. По сути, это гибрид смарт-колонки и 4G-роутера.





Со вставленной SIM-картой с поддержкой 4G, роутер может устанавливать соединение LTE Category 6 со скоростью загрузки 300 Мбит/с. Он поддерживает стандарт Wi-Fi 802.11ac и может работать в двух диапазонах частот — 2,4 ГГц и 5 ГГц. В результате, общая скорость подключения может достигать 1200 Мбит/с.





Как смарт-колонка Huawei AI Cube работает с цифровым помощником Alexa от компании Amazon для голосового управления и других функций. Продажи гибридного устройства Huawei AI Cube начнутся в ближайшее время.







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