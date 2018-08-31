Qualcomm обещает лучший звук в наушниках с новым кодеком aptX Adaptive

На выставке IFA 2018, которая проходит с 31 августа по 5 сентября в Берлине, компания Qualcomm представила новый аудиокодек aptX Adaptive. Он позиционируется как аудиокодек нового поколения, способный к динамической перенастройке.


По словам производителя, кодек сочетает в себе повышенную надежность, высокое качество звука, масштабируемость, низкую задержку и передачу звука с низким битрейтом. Всё это особенно важно при использовании беспроводных аудиоустройств для игр, просмотра видео и прослушивания музыки.

Технология aptX Adaptive разработана таким образом, чтобы автоматически подстраиваться и обеспечивать оптимальное качество звука или задержки в зависимости от типа контента, воспроизводимого на устройстве, а также с учетом состояния радиоэфира для поддержки надежного соединения.

Как подчёркивает разработчик, оптимизация звука при совершении телефонного звонка существенно отличается от оптимизации при воспроизведении музыки или аудиоконтента в приложениях, где задержка имеет решающее значение как, например, это бывает в играх.

Адаптивный декодер aptX Adaptive для таких устройств, как гарнитуры, наушники и динамики, будет доступен для потребителей на однокристальных Bluetooth-системах линеек Qualcomm CSRA68100 и Qualcomm QCC5100 с сентября 2018 года. Планируется, что версия aptX Adaptive для таких устройств, как смартфоны и планшеты, будет доступна на платформе Android P с декабря 2018 года.

Источник
Собственный корреспондент Ferra.ru
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