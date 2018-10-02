Xiaomi выпустила самую дешёвую Bluetooth-колонку

Компания Xiaomi без особого шума выпустила очень дешёвую портативную колонку Mi Compact Bluetooth Speaker 2 в Индии.





Размеры гаджета составляют 50 x 32 мм, а вес — 54 грамма. Колонка проста в использовании. Она получила светодиодный индикатор статуса, отверстие для ремешка, многофункциональную кнопку для включения, подсоединения к устройствам, принятия/отклонения звонков, а также управления музыкой.





Подключение к мобильным устройствам возможно по интерфейсу Bluetooth 4.2. Литий-ионный аккумулятор обладает ёмкостью 480 мАч и обеспечивает 6 часов автономного воспроизведения музыки на громкости 80%.

Колонка Xiaomi Mi Compact Bluetooth Speaker 2 предлагается по цене 11 долларов США.