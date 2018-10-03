Microsoft выпустила собственные наушники под брендом Surface

Компания Microsoft представила в серии Surface довольно неожиданное устройство — накладные наушники Surface Headphones.



Наушники получили 40-мм динамики, технологию шумоподавления и поддерживают голосового помощника Microsoft Cortana. Когда пользователь снимает наушники, они автоматически останавливают воспроизведение музыки, если наушники надеть — музыка снова заиграет.


Круглый элемент управления на правой чашке позволяет настраивать громкость, а левой чашке — настраивает шумоподавление. Поддерживается активное шумоподавление до 30 дБ и пассивное шумоподавление до 40 дБ. Всего предусмотрено 13 уровней шумоподавления. Всего в наушниках 8 микрофонов для подавления шума и распознавания голоса.

Поддерживается подключение по Bluetooth и через 3,5-мм разъём. Заявленное время автономной работы достигает 15 часов в беспроводном режиме.

Microsoft выпустит наушники Surface Headphones в продажу к концу года по цене 350 долларов.

Источник
Microsoft
Теги
Microsoft наушники

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