Nokia представила наушники для конкуренции с AirPods и BeatsX

Компания HMD Global представила не только смартфон Nokia 7.1, но и пару беспроводных наушников. Nokia True Wireless Earbuds и the Nokia Pro Wireless Earphones, явно, нацелены на конкуренцию с AirPods и BeatsX.


Наушники Nokia True Wireless Earbuds весят всего 5 граммов и от одной подзарядки выдают 3,5 часа воспроизведения музыки. Зарядный футляр обеспечивает три подзарядки, продлевая общее время прослушивания до 14 часов.

Nokia Pro Wireless Earphones соединены между собой облегающей шею дужкой и обеспечивают до 10 часов воспроизведения музыки. Они могут оповещать пользователя о входящих звонках вибрацией. С помощью магнитных сенсоров пользователь может просто отделить наушники друг от друга, ответить на звонок или начать слушать музыку, не доставая смартфон из кармана.

Наушники Nokia True Wireless Earbuds оценены в 129 евро, а Nokia Pro Wireless Earphones — в 69 евро.

Источник
HMD Global
Теги
Nokia наушники

Комментарии

Материалы по теме

Apple научит AirPods 2 не загораться в ухе под воздействием влаги

25 июня

Nokia представила свой «самый ожидаемый» смартфон

21 августа

Бюджетный безрамочник Nokia представлен официально

18 июля

Возрождённый телефон-банан Nokia 8110 из «Матрицы» уже можно купить в России

2 июля

Выбираем лучший смартфон среднего класса: сравнительный тест ASUS ZenFone 5 против Nokia 7 Plus

14 мая

Лучшие смартфоны-новинки августа

30 августа
Загрузка...
Из рубрикиАудио
Microsoft выпустила собственные наушники под брендом Surface
Xiaomi выпустила самую дешёвую Bluetooth-колонку
Huawei выпустит наушники с подзарядкой от корпуса смартфона

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 105
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 99
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 87
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 78
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 75
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60