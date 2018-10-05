Nokia представила наушники для конкуренции с AirPods и BeatsX

Компания HMD Global представила не только смартфон Nokia 7.1, но и пару беспроводных наушников. Nokia True Wireless Earbuds и the Nokia Pro Wireless Earphones, явно, нацелены на конкуренцию с AirPods и BeatsX.





Наушники Nokia True Wireless Earbuds весят всего 5 граммов и от одной подзарядки выдают 3,5 часа воспроизведения музыки. Зарядный футляр обеспечивает три подзарядки, продлевая общее время прослушивания до 14 часов.

Nokia Pro Wireless Earphones соединены между собой облегающей шею дужкой и обеспечивают до 10 часов воспроизведения музыки. Они могут оповещать пользователя о входящих звонках вибрацией. С помощью магнитных сенсоров пользователь может просто отделить наушники друг от друга, ответить на звонок или начать слушать музыку, не доставая смартфон из кармана.

Наушники Nokia True Wireless Earbuds оценены в 129 евро, а Nokia Pro Wireless Earphones — в 69 евро.