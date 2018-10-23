Объявлена российская цена на премиальные наушники Sony WH-1000XM3

Компания Sony объявила о скором начале продаж в России премиальных наушников Sony WH-1000XM3. Они появятся в ноябре, а пока можно оформить предварительный заказ по цене 29 990 рублей.


Модель WH-1000XM3 получила новый шумоподавляющий HD-процессор QN1. По словам производителя, новый процессор может не только подавлять шум транспорта на уровне предшественника, но и лучше блокировать повседневные фоновые звуки, такие как шум улиц и человеческого голоса.

Наушники подходят для полетов. Они имеют функцию оптимизации по атмосферному давлению, которая позволяет характеристикам шумоподавления адаптироваться к большой высоте с помощью датчиков давления окружающего воздуха и, соответственно, оптимизировать шумоподавление.

Размеры наушников WH-1000XM3 стали компактнее, а вес уменьшен по сравнению с предшественником. Функция быстрой зарядки Quick Charging обеспечивает 5 часов работы в беспроводном режиме после 10 минут зарядки.

Источник
Sony
Теги
SONY наушники Sony WH-1000XM3

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