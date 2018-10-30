Яндекс выпустил свою смарт-колонку по подписке с переплатой 40%

Компания Яндекс объявила о запуске новой версии своей смарт-колонки Яндекс.Станция. Речь идёт о лимитированной серии от Яндекс.Музыки в красном цвете. Она будет продаваться только по подписке.


Стоимость подписки на Станцию от Яндекс.Музыки — 389 рублей в месяц. Подписка оплачивается ежемесячно в течение трёх лет, после чего Станция остаётся у владельца. Купить красную Станцию можно только на Яндекс.Музыке.

Интересно, что такая подписка обойдётся пользователям заметно дороже, чем обычная Яндекс.Станция. Всего за три года подписки пользователю придётся выплатить 14 004 рублей. Стандартная версия Яндекс.Станции доступна в онлайн-магазине Беру за 9 990 рублей в серебристом, чёрном и фиолетовом цветовых вариантах.

Источник
Яндекс
Теги
Россия Яндекс смарт-колонка Яндекс.Музыка Яндекс.Станция

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