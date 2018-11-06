Все новшества наушников Apple AirPods 2 раскрыты до анонса

Новые беспроводные наушники Apple AirPods 2 появились в базе данных организации Bluetooth SIG (Bluetooth Special Interest Group), которая их сертифицировала.





Новые наушники будут подключаться к другим устройствам по стандарту Bluetooth 5.0. Также ожидается, что AirPods 2 получат усовершенствованный чип для работы с голосовым помощником Siri, в том числе полностью в режиме «без рук».

Поддержка фразы-активатора «Привет, Siri» была впервые показана Apple на на видео в сентябрьской презентации новых iPhone, но пока не стала доступна. Наушники должны получить новый зарядный футляр с возможностью беспроводной зарядки от станции AirPower.

Также Apple расширила товарный знак AirPods на такую категорию, как «датчики здоровья». Можно ожидать новые возможности, ориентированные на отслеживание здоровья в AirPods 2.