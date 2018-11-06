Все новшества наушников Apple AirPods 2 раскрыты до анонса

Новые беспроводные наушники Apple AirPods 2 появились в базе данных организации Bluetooth SIG (Bluetooth Special Interest Group), которая их сертифицировала.


Новые наушники будут подключаться к другим устройствам по стандарту Bluetooth 5.0. Также ожидается, что AirPods 2 получат усовершенствованный чип для работы с голосовым помощником Siri, в том числе полностью в режиме «без рук».

Поддержка фразы-активатора «Привет, Siri» была впервые показана Apple на на видео в сентябрьской презентации новых iPhone, но пока не стала доступна. Наушники должны получить новый зарядный футляр с возможностью беспроводной зарядки от станции AirPower.

Также Apple расширила товарный знак AirPods на такую категорию, как «датчики здоровья». Можно ожидать новые возможности, ориентированные на отслеживание здоровья в AirPods 2.

Источник
MacRumors
Теги
Apple наушники AirPods

Комментарии

Материалы по теме

Apple научит AirPods 2 не загораться в ухе под воздействием влаги

25 июня

Apple начала продажи BeatsX, в том числе в России

10 февраля 2017

Apple начала продажи беспроводных наушников AirPods

13 декабря 2016

Apple представила MacBook Air с дисплеем Retina

30 октября

Apple представила безрамочный iPad Pro

30 октября

Звук со скоростью света. Обзор Lightning-наушников Philips Fidelio M2L

29 сентября 2015
Загрузка...
Из рубрикиАудио
LG представила в Москве портативную акустику XBoom Go
Яндекс выпустил свою смарт-колонку по подписке с переплатой 40%
Объявлена российская цена на премиальные наушники Sony WH-1000XM3

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 109
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 97
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60
6 лучших смартфонов с качественной камерой и большим аккумулятором 58
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (китайские интернет-магазины) 52
7 фактов, почему iPhone больше не лучший смартфон 48