ASUS представила дырявый роутер Blue Cave

К открытию выставки Computex 2017, которая пройдет с 30 мая по 3 июня в Тайбэе, компания ASUS представила беспроводной маршрутизатор под названием Blue Cave. Он выполнен в необычном форм-факторе с большой "дырой" в середине корпуса и больше всего напоминает безвентиляторные фены Dyson.





Роутер базируется на свежем чипсете Intel Wi-Fi обеспечивает двухдиапазонный скоростной Wi-Fi класса AC2600. Как обещает производитель, Blue Cave справится с потоковым видео 4K UHD, современными онлайн-играми и тому подобным.





Роутер получил фирменную защиту ASUS AiProtection, в основе которой лежит решение Smart Home Network от Trend Micro, она призвана защитить все подключенные смарт-устройства в сети, включая гаджеты Интернета Вещей. Со смартфона можно осуществлять настройки и пользоваться функцией Family Overview для отслеживания и контроля потребления интернета и использования приложений каждым членом семьи. Также предусмотрена поддержка сервиса IFTTT.

Ориентировочная цена на ASUS Blue Cave составляет 180 долларов США. Точный срок продаж пока не объявлен.