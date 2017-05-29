ASUS представила дырявый роутер Blue Cave

К открытию выставки Computex 2017, которая пройдет с 30 мая по 3 июня в Тайбэе, компания ASUS представила беспроводной маршрутизатор под названием Blue Cave. Он выполнен в необычном форм-факторе с большой "дырой" в середине корпуса и больше всего напоминает безвентиляторные фены Dyson.


Роутер базируется на свежем чипсете Intel Wi-Fi обеспечивает двухдиапазонный скоростной Wi-Fi класса AC2600. Как обещает производитель, Blue Cave справится с потоковым видео 4K UHD, современными онлайн-играми и тому подобным.


Роутер получил фирменную защиту ASUS AiProtection, в основе которой лежит решение Smart Home Network от Trend Micro, она призвана защитить все подключенные смарт-устройства в сети, включая гаджеты Интернета Вещей. Со смартфона можно осуществлять настройки и пользоваться функцией Family Overview для отслеживания и контроля потребления интернета и использования приложений каждым членом семьи. Также предусмотрена поддержка сервиса IFTTT.

Ориентировочная цена на ASUS Blue Cave составляет 180 долларов США. Точный срок продаж пока не объявлен.

Источник
ASUS
Теги
ASUS роутер Computex 2016

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