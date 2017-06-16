Цифра дня: Сколько человек пользуется сервисом Spotify?

Цифра дня:

140 000 000

пользователей в музыкальном стриминговом сервисе Spotify.

Spotify остается самым популярным в мире онлайн стриминговым музыкальным сервисом. Если год назад его услугами пользовались 100 миллионов человек, а к концу 2016-го года — 126 миллионов, то сейчас пользовательская база выросла до 140 миллионов меломанов. Таким образом, за год прирост составил 40 миллионов.

Информации о том, сколько человек продолжают платить за услуги, нет, однако мартовский отчет указывал на цифру в 50 миллионов. Для сравнения у Apple эта цифра куда меньше, всего 27 миллионов.

К слову, в отличие от большинства других схожих сервисов, предлагающих от 1 до 3 месяцев безвозмездной музыки, Spotify можно пользоваться бесплатно бесконечно.