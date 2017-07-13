В социальной сети "ВКонтакте" появилось закрытое сообщество Apple

Компания Apple создала закрытое сообщество в социальной сети "ВКонтакте". Группа действительно принадлежит американскому гиганту и находится по адресу https://vk.com/apple, хотя пока синяя галочка, которая указывает на "официальность", отсутствует.

Из-за того, что сообщество закрытое, узнать количество участников и ознакомиться с контентом не представляется возможным. Однако можно подать заявку на вступление.

В TJournal пишут, что раньше по этому адресу в "ВКонтакте" располагалось сообщество магазина Apple Jesus (сейчас у него другой адрес).