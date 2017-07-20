Amazon запустила социальную сеть Spark

Компания Amazon запустила свою социальную сеть Spark. Сеть ориентирована на совершение покупок в знаменитом Интернет-магазине. Spark уже доступна в обновленном приложении Amazon для iOS. 

Суть в следующем: зарегистрированные в Amazon пользователи теперь могут делиться друг с другом описаниями товаров, отзывами на них, обсуждать покупки, сравнивать. 

В Reuters заметили, что социальная сеть от Amazon похожа на Instagram и Pinterest. 

«Amazon Spark — это место, где можно обнаружить вещи и людей, разделяющие ваши интересы. Если вы ищете вдохновение для домашнего декора или обращаетесь за советом о лучшей обуви на длинные дистанции, Spark поможет вам найти и купить истории и идеи от сообществ, которым нравится то, что нравится вам», — пишут на сайте Amazon.

Источник
RNS
Теги
AMAZON социальные сети

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