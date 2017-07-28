YouTube Red и Google Play Musiс объединятся в единый сервис

В Нью-Йорке на конференции New Music Seminar руководитель музыкального подразделения YouTube Лайор Коэн (Lyor Cohen) заявил, что сервис YouTube Red объединяется с сервисом Google Play Music. Впрочем, никаких подробностей он не сообщил.

Напомним, что YouTube Red это сервис подписки по прослушиванию музыки, просмотру видео без рекламы, имеется возможность смотреть видео в фоновом режиме, без подключения к сети, а также предоставляется доступ к эксклюзивным фильмам и шоу, которые обычные пользователи YouTube не видят.

YouTube Red запустили в 2015-ом году в США, Австралии, Мексике, Новой Зеландии, Южной Корее. На 2016-ый год сервисом пользовались 1,5 миллиона человек.

Google Play это музыкальный стриминговый сервис по подписке, доступный в 64 странах.