Компания Apple завела официальный аккаунт в Instagram

Компания Apple завела официальный аккаунт в социальной сети Instagram. В профиле публикуются лучшие снимки и видео, сделанные с помощью смартфонов iPhone. Аккаунт @apple уже подтвержден администрацией Instagram.

В описаниях изображений и роликов можно найти комментарии их авторов и ссылки на профили в этой же социальной сети. Представители Apple заявляют, что шанс, что их снимки окажутся на странице, есть у каждого/каждой. Достаточно добавить хештег #ShotoniPhone.

На данный момент на страницу подписались 289 тысяч подписчиков.