Компания Apple завела официальный аккаунт в Instagram

Компания Apple завела официальный аккаунт в социальной сети Instagram. В профиле публикуются лучшие снимки и видео, сделанные с помощью смартфонов iPhone. Аккаунт @apple уже подтвержден администрацией Instagram. 

В описаниях изображений и роликов можно найти комментарии их авторов и ссылки на профили в этой же социальной сети. Представители Apple заявляют, что шанс, что их снимки окажутся на странице, есть у каждого/каждой. Достаточно добавить хештег #ShotoniPhone. 

На данный момент на страницу подписались 289 тысяч подписчиков. 

Источник
Apple
Теги
Apple INSTAGRAM

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