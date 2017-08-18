Instagram обновляется до новой версии

Социальная фото-сеть снова обновляется — на этот раз, в новой версии, разработчики предложили возможность отвечать на сообщения и посты напрямую в Direct (сервис личных сообщений) с помощью фото или видео.

Кроме того, на ответных снимках пользователь может наложить стикеры, добавить эффекты, как это показано на изображении ниже в режиме разделенного экрана для большего удобства.

Так как Instagram это социальная сеть, связанная с фотографиями, такое обновление кажется вполне уместным.  

Еще одним важным нововведением станет использование древовидных комментариев, как в Facebook. То есть, если раньше все комментарии под постами располагались одни под другим и понять, кто кому отвечает было трудно, то теперь комментарии будут выстраиваться в виде отдельных бесед. Если пользователь отвечает на комментарий, то его ответ расположится под исходным комментарием в виде ветки беседы. 

Также обновление несет в себе исправленные ошибки и более стабильную работу приложения на устройствах под управлением iOS и Android.

Источник
GSMArena
Теги
INSTAGRAM социальные сети

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