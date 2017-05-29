ASUS представила недорогие ноутбуки VivoBook Pro и S15

К открытию выставки Computex 2017, которая пройдет с 30 мая по 3 июня в Тайбэе, компания ASUS расширила линейку доступных ноутбуков VivoBook. Представлены две 15,6-дюймовые модели — более мощная ASUS VivoBook Pro 15 с маркировкой N580 и более легкая и тонкая ASUS VivoBook S15 с маркировкой S510.

ASUS VivoBook Pro 15 оснащается 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) или 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), опционально сенсорным. В его основу легли процессоры Intel Core седьмого поколения (Kaby Lake), вплоть до Core i7-7700HQ, графика NVIDIA GeForce 1050, до 16 ГБ оперативной памяти. В качестве накопителей предлагаются SSD с интерфейсом SATA 3 на 128/256/512 ГБ или винчестер с объемом до 2 ТБ.

Из портов предусмотрены USB 3.0 Type-C USB 3.0 Type-A, HDMI, VGA, пара USB 2.0, RJ45 LAN, аудиоразъем и слот для карточек SD. Также можно отметить клавиатуру с подсветкой, опциональный сканер отпечатков пальцев в тачпаде, поддержку Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.1. Размеры составляют 380 х 256 х 19,2 мм, а вес — 1,99 кг для модели без тачскрина и 2,29 кг для моделей с тачскрином.

ASUS VivoBook S15 оснащается 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением HD (1366x768 пикселей ) или Full HD (1920 х 1080 пикселей). В его основу легли процессоры Intel Core седьмого поколения (Kaby Lake) вплоть до i7 7500U, графика NVIDIA GeForce 940MX, до 16 ГБ оперативной памяти. В качестве накопителей предлагаются SSD с интерфейсом SATA 3 на 128/256/512 ГБ или винчестер с объемом до 2 ТБ.

Из портов предусмотрены USB 3.0 Type-C USB 3.0 Type-A, HDMI, пара USB 2.0 и аудиоразъем. Также можно отметить клавиатуру с подсветкой, опциональный сканер отпечатков пальцев в тачпаде, поддержку Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.1. Размеры составляют 361,4 х 243,5 х 17,9 мм, а вес — 1,7 кг.

Стоимость ASUS VivoBook Pro 15 стартует от $799, VivoBook S15 — от $499. В продаже ноутбуки появятся в течение лета 2017 года.