ASUS представила легкий и мощный Zenbook Pro

К открытию выставки Computex 2017, которая пройдет с 30 мая по 3 июня в Тайбэе, компания ASUS представила ноутбук ASUS ZenBook Pro с модельным номером UX550. По словам производителя, это самый тонкий, легкий и мощный ноутбук серии.

ASUS Zenbook Pro оснащается 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) или 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), опционально сенсорным. В его основу легли процессоры Intel Core седьмого поколения (Kaby Lake), вплоть до Core i7-7700HQ, графика NVIDIA GeForce 1050Ti или 1050, 8 или 16 ГБ оперативной памяти. В качестве накопителей предлагаются SSD с интерфейсом SATA 3 на 256/512 ГБ или SSD интерфейсом PCIe объемом 512 ГБ или 1 ТБ.

Из портов предусмотрены два USB 3.1 Gen 2 Type-C (Thunderbolt), два USB 3.1 Gen 1 Type-A, HDMI, аудиоразъем и слот для карточек microSD. Также можно отметить клавиатуру с подсветкой, опциональный сканер отпечатков пальцев в тачпаде, четыре динамика Harman Kardon по 3 Вт каждый, поддержку Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.1. Время автономной работы достигает 14 часов.

Размеры составляют 365 х 251 х 18,9 мм, а вес — 1,8 кг. Стоимость ASUS ZenBook Pro стартует от $1299, в продаже ноутбук появится в течение лета 2017 года.