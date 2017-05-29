Хромбук Samsung Chromebook Pro поступил в продажу

Компания Samsung Electronics начала продажи ноутбука-перевертыша Chromebook Pro на базе операционной системы Chrome OS. Напомним, хромбук был представлен на январской выставке CES 2017.





На данный момент Samsung Chromebook Pro доступен для заказа в ряде онлайн-магазинов вроде Amazon, B&H и Newegg по цене около 550 долларов США.

Ноутбук оснащается откидывающимся на 360 градусов экраном и может работать в режиме планшета, стенды и так далее. Дисплей поддерживают работу со стилусом и пальцами. Кроме того, на нем изначально есть доступ к Google Play и Android -приложениям, без необходимости ждать обновления.

Ноутбук оснащается 12,3-дюймовым тачскрином с разрешением 2400×1600 пикселей, Intel Core M3-6Y30 (архитектура Skylake), 4 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ флеш-памяти. Поддерживаются Wi-Fi (802.11 ac) и Bluetooth v4.0, есть пара портов USB Type-C, слот для карточек microSD. Размеры составляют 280,8 x 221,6 x 12,9 ~ 13,9 мм, а вес — 1,-8 кг. Заявленное время автономной работы достигает 8 часов.