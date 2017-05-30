Apple перестанет поддерживать некоторые устройства в ближайшее время

Сайт 9to5mac сообщает, что уже в конце июня этого года Apple пополнит список своих устаревших устройств. К таковым отнесут MacBook Air (11-дюймовый и 13-дюймовый, 2011 года), MacBook Pro (13-дюймовый, 15-дюймовый, 2011-го года), MacBook Pro (17-дюймовый, 2009-го года), AirPort Express 802.11n первого поколения (2008 год) и смартфон iPhone 3GS (все модели, 2009 года). Эти модели больше не будут официально обслуживать в сервисных центрах Apple, поддержка от специалистов компании также прекратится.

Эксперты считают, что обычно Apple идет на такой шаг, когда устройство окончательно устаревает, появляется сложность с комплектующими. Пользователи не получают никаких уведомлений, список устаревших устройств публикуется на официальном сайте гиганта. 

Источник
9to5mac
Теги
Apple

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