Геймерский ноутбук ASUS ROG Zephyrus претендует на рекорд по тонкости

На выставке Computex 2017, которая проходит с 30 мая по 3 июня в Тайбэе, компания ASUS представила игровой ноутбук ROG Zephyrus рамках программы дизайна NVIDIA Max-Q. По словам производителя, это самый тонкий в мире ноутбук геймерский с графикой NVIDIA GeForce GTX 1080 на борту. Его толщина составляет всего 16,9-17,9 мм в закрытом состоянии.





ASUS ROG Zephyrus с маркировкой GX501VI оснащается 15,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и поддержкой технологи NVIDIA G-Sync. В его основе лежат процессор Intel Core i7 7700HQ седьмого поколения (архитектура Kaby Lake), графика NVIDIA GeForce GTX 1080 и до 24 ГБ оперативной памяти.

Вес ноутбука составляет 2,2 кг. Он будет поставляться с обновлением Windows 10 Creators Update, поддерживающим режим Windows Game Mode и стриминговый сервис Beam. Подсветку клавиатуры можно настраивать, в том числе с выделением клавиш WASD и QWER.

Напомним, концепция Max-Q была представлена NVIDIA буквально сегодня. По задумке, позволит создавать ноутбуки в три раза тоньше и до трех раз мощнее по сравнению с прошлыми поколениями. Выход ASUS ROG Zephyrus и других моделей на ее основе ожидается 27 июня 2017 года.