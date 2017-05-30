NVIDIA Max-Q сделает геймерские ноутбуки втрое тоньше и втрое мощнее

На выставке Computex 2017, которая проходит с 30 мая по 3 июня в Тайбэе, компания NVIDIA представила концепцию Max-Q. По словам разработчика, это новый подход к дизайну, который полностью пересматривает подход к игровым ноутбукам, делая из тоньше, тише и быстрее. NVIDIA Max-Q станет доступна всем основным партнерам производителям начиная с 27 июня 2017 года.


Как отмечает NVIDIA, Max-Q позволит создавать ноутбуки в три раза тоньше и до трех раз мощнее по сравнению с прошлыми поколениями. Толщина может составлять порядка 18 мм, повышая на 70% доступную в настоящий момент производительность.

В сердце NVIDIA Max-Q лежат видеокарты GeForce GTX 1080, 1070 или 1060, на архитектура Pascal с памятью GDDR5X. Драйверы NVIDIA Game Ready обеспечат оптимальную производительность системы для игр. Также внимание обращено на новые термальные решения, обеспечивающие возможность повысить производительность, но сделать при этом ноутбук более тихим.

Отдельно отмечается технология WhisperMode для тихой работы во время игр. Она оптимизирует частоту кадров в игре и графические настройки, снижая уровень шума. Эта технология станет доступна для всех ноутбуков на основе графики Pascal с помощью программного обновления GeForce Experience.

Ноутбуки с Max-Q смогут справляться с 4K-играми и контентом виртуальной реальности. Такие модели ноутбуков появятся в продаже с 27 июня от таких производителей, как Acer, Alienware, ASUS, Gigabyte, Lenovo, MSI, и так далее.

Источник
NVIDIA
Теги
ноутбук NVIDIA Computex 2016

Комментарии

Материалы по теме

ASUS ZenBook 3 — первый реальный конкурент MacBook. Первый взгляд на ноутбук и планшеты ASUS на Computex 2016

8 июня 2016

ASUS ZenBook Flip S претендует на звание самого тонкого перевертыша

29 мая

ASUS представила легкий и мощный Zenbook Pro

29 мая

Computex 2016: AMD представила седьмое поколение мобильных APU Bristol Ridge и Stoney Ridge

1 июня 2016

Computex 2016: ASUS ZenBook 3 тоньше, легче и быстрее MacBook

30 мая 2016

HP представила обновленный перевертыш Envy x360

22 мая
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
Huawei выпускает планшеты MediaPad T3 в России
В питерском метро запустили Wi-Fi
Apple перестанет поддерживать некоторые устройства в ближайшее время

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 86
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 46
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 44