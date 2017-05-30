NVIDIA Max-Q сделает геймерские ноутбуки втрое тоньше и втрое мощнее

На выставке Computex 2017, которая проходит с 30 мая по 3 июня в Тайбэе, компания NVIDIA представила концепцию Max-Q. По словам разработчика, это новый подход к дизайну, который полностью пересматривает подход к игровым ноутбукам, делая из тоньше, тише и быстрее. NVIDIA Max-Q станет доступна всем основным партнерам производителям начиная с 27 июня 2017 года.





Как отмечает NVIDIA, Max-Q позволит создавать ноутбуки в три раза тоньше и до трех раз мощнее по сравнению с прошлыми поколениями. Толщина может составлять порядка 18 мм, повышая на 70% доступную в настоящий момент производительность.

В сердце NVIDIA Max-Q лежат видеокарты GeForce GTX 1080, 1070 или 1060, на архитектура Pascal с памятью GDDR5X. Драйверы NVIDIA Game Ready обеспечат оптимальную производительность системы для игр. Также внимание обращено на новые термальные решения, обеспечивающие возможность повысить производительность, но сделать при этом ноутбук более тихим.

Отдельно отмечается технология WhisperMode для тихой работы во время игр. Она оптимизирует частоту кадров в игре и графические настройки, снижая уровень шума. Эта технология станет доступна для всех ноутбуков на основе графики Pascal с помощью программного обновления GeForce Experience.

Ноутбуки с Max-Q смогут справляться с 4K-играми и контентом виртуальной реальности. Такие модели ноутбуков появятся в продаже с 27 июня от таких производителей, как Acer, Alienware, ASUS, Gigabyte, Lenovo, MSI, и так далее.