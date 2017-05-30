Ноутбук-перевертыш Samsung Notebook 9 Pro получил стилус-непотеряшку

На выставке Computex 2017, которая проходит с 30 мая по 3 июня в Тайбэе, компания Samsung представила ноутбук-перевертыш Notebook 9 Pro. Одной из особенностей модели стал специальный отсек для хранения стилуса S Pen, как смартфонах серии Note. Конечно, при желании его все равно можно потерять, но все-таки стилус не придется искать по карманам и пеналам.





Ноутбук Samsung Notebook 9 Pro представлен в версиях с 13,3-дюймовым и 15-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). Сенсорный дисплей можно откидывать на 360 градусов и переводить ноутбук в режим планшета.

Он базируется на процессоре Intel Core i7 седьмого поколения и 256 ГБ на твердотельном накопителе. Младшая версия оснащается 8 ГБ оперативной памяти, старшая отличается 16 ГБ оперативной памяти и графикой AMD Radeon 540.

Стилус S Pen используется такой же, как у Galaxy Tab S3 и Galaxy Book. Он получил наконечник толщиной 0,7 мм и способен определять до 4000 уровней нажатия.