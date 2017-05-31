Новые Mac, iPad и беспроводная клавиатура Apple сертифицированы для России

На сайте Евразийской экономической комиссии в разделе с заунывным названием «Единый реестр нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих» появились записи о новых компьютерах, планшетах и беспроводной клавиатуре от компании Apple, которые пока не были представлены официально.





Среди новых Mac — модели с маркировками A1289, A1347, A1418, A1419 и A1481. С большой вероятностью это новые 13-дюймовые и 15-дюймовые MacBook Pro, а также обновленный 12-дюймовый MacBook. Хотя есть шанс и на обновленный MacBook Air.





Также упоминается потенциальная новая беспроводная клавиатура с модельным номером A1843 и четыре планшета под управлением операционной системы iOS 10 с модельными номерами A1671, A1709, A1670 и A1701. Скорее всего, речь идет о новой линейке iPad Pro.

Как ожидается, на грядущей конференции разработчиков WWDC (Worldwide Developers Conference) компании Apple может поделиться не только разработками в области программного обеспечения, но и представить 10,5-дюймовый iPad Pro, смарт-колонку с поддержкой Siri и новые ноутбуки.