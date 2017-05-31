ASUS представила трио планшетов ZenPad

На выставке Computex 2017, которая проходит с 30 мая по 3 июня в Тайбэе, компания ASUS представила трио новых планшетов ZenPad, один из них получил дисплей диагональю 8 дюймов, а два других — 10 дюймов.





Модель ZenPad 3S 8.0 с маркировкой Z582KL оснащается 7,9-дюймовым дисплеем с разрешением 2048 x 1536 пикселей, базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 652, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти.





ZenPad 10 представлен в версиях Z301MFL и Z301ML. Главное отличие версии Z301MFL заключается в разрешении Full HD (1920 х 1080 пикселей), тогда как Z301ML получил дисплей с разрешением HD (800 x 1280 пикселей). Также старшая модель получила поддержку сотовых сетей 4G. Планшеты базируются на четырехъядерном MediaTek MT8735, до 3 ГБ оперативной памяти, до 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Они оснащаются камерами на 5 и 2 Мп. Также есть порт USB Type-C. Время автономной работы достигает 10 часов у старшей модели и 13 часов у младшей.